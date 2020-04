Spelersvakbond VVCS zet zijn vraagtekens bij het conceptprogramma dat de KNVB woensdag voor de het volgende Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-seizoen presenteerde. In het voorlopige schema duurt de zomerstop slechts drie weken en wordt er gevoetbald met Kerst.

"We zijn bezig om uit te zoeken of dat medisch verantwoord is, want het is een wel heel korte zomerstop. Ik snap dat partijen water bij de wijn moeten doen, maar we moeten niet de gezondheid van de spelers riskeren", zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko donderdag tegen NU.nl.

"Spelers krijgen in deze situatie fysiek en mentaal amper rust. Zeker als ze na het seizoen ook nog meedoen aan het EK of de Olympische Spelen. Dan speel je bijna het hele jaar door. Ik denk dat veel spelers wel concessies willen doen, maar het is voor alle partijen beter als ze uitgerust aan het nieuwe seizoen beginnen."

Levchenko benadrukt dat de huidige situatie - er worden geen wedstrijden gespeeld vanwege de coronacrisis - niet kan worden gezien als compensatie voor een druk volgend seizoen.

"De spelers trainen elke dag anderhalf tot twee uur en zijn continu bezig om zo fit mogelijk te zijn als er weer gevoetbald mag worden", zegt hij. "Het zijn geen inspanningen van een wedstrijd, maar ze zijn wel continu bezig met hun lijf."

VVCS wacht ontwikkelingen huidig seizoen af

De VVCS volgt uiteraard ook het verloop van het huidige seizoen op de voet. De KNVB hoopt de competities na 19 juni te kunnen hervatten en alles op 29 juli te hebben afgerond, zo maakte de voetbalbond onlangs bekend.

"De KNVB heeft het besproken met de clubs en daarna waren wij aan de beurt met andere partijen, waaronder FOX Sports", aldus Levchenko. "We mochten onze zorgen uiten en vragen stellen en wachten nu af hoe het zich gaat ontwikkelen."

In het reguliere Eredivisie-seizoen staan nog acht speelrondes op het programma, plus de inhaalduels FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord. Daarnaast wachten nog de play-offs, die mogelijk verkort worden afgewerkt, en de bekerfinale.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.