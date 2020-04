Consortium DMK heeft Feyenoord donderdag een alternatief geboden voor het geval de verhuizing naar een nieuw stadion niet doorgaat. De vereniging heeft een plan opgesteld voor een uitbreiding van de huidige Kuip.

"Het is een snel en betaalbaar alternatief. Het plan is bedoeld als een oplossing, mocht het nieuwe Feyenoord-stadion uiteindelijk financieel niet haalbaar blijken", zegt Erwin Eekelaar van DMK, dat bestaat uit zo'n dertig specialisten en bedrijven op vrijwillige basis, tegen NRC.

"We willen de nieuwbouw niet tegenhouden, maar we staan klaar als het nodig is. We zijn een soort reddingsboei als Feyenoord City niet zou lukken. DMK kan voor van alles staan: De Moderne, Magische, Maatschappelijke of Mooie Kuip."

In het voorstel van DMK wordt De Kuip uitgebreid van 50.000 naar ruim 63.000 plaatsen, waarbij de kosten met 200 miljoen euro flink lager uitvallen dan de geraamde 444 miljoen euro voor een compleet nieuw stadion.

Bovendien is een verbouwing van het huidige stadion van Feyenoord sneller klaar. Als de gemeente dit jaar groen licht zou geven, dan kunnen de werkzaamheden in 2024 of eerder afgerond zijn. Feyenoord City verrijst op zijn vroegst in 2025.

Eekelaar was al eens betrokken bij plan

Initiator Eekelaar en een aantal anderen van DMK waren al eens betrokken bij het plan Red de Kuip, dat in 2014 strandde. Ten opzichte van dat oude concept heeft het nieuwe ontwerp onder meer een andere 'schil' om het stadion, bredere omlopen en geen schuifdak.

DMK komt donderdag met het plan naar buiten, omdat de reactietermijn op het plan voor het nieuwe stadion verloopt. Het voorstel voor een verbouwing van de huidige Kuip wordt formeel bij de gemeente ingediend.

Het plan voor een nieuwe Kuip houdt Feyenoord al jaren bezig. De clubleiding is ervan overtuigd dat het haalbaar is en dat Feyenoord zonder een nieuwe thuishaven geen stap vooruit kan maken, maar de fans willen liever in de huidige Kuip blijven.