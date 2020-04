Spelregelcommissie IFAB heeft naar aanleiding van een bijeenkomst in februari besloten tot kleine veranderingen in de spelregels per volgend seizoen. De belangrijkste wijziging is dat aanvallend hands niet altijd meer wordt bestraft.

Bij hands is het nu nog zo dat een aanvallende handsbal te allen tijde een vrije trap voor de tegenstander betekent, ook als een speler de bal met de arm raakt ver voordat er gescoord wordt.

Door de regelwijziging geldt dat de scheidsrechter alleen nog ingrijpt als vlak na de handsbal een grote kans tot stand komt of gescoord wordt. Als er in een zeer vroeg stadium van een aanval hands gemaakt blijkt te zijn, wordt er dus niet meer alsnog ingegrepen.

Tot en met dit seizoen is het verder bij strafschoppen zo dat een keeper geel krijgt als hij een inzet stopt door te vroeg van zijn lijn te komen. In de nieuwe regels krijgt hij eerst een waarschuwing en pas bij een tweede keer een gele kaart.

Bovendien wordt een penalty niet meer opnieuw genomen als een spelers naast of over schiet of het aluminium raakt terwijl de keeper te vroeg van zijn lijn komt, tenzij de doelman er voordeel van heeft.

Verder verwacht de IFAB dat scheidsrechters altijd naar het scherm langs het veld kijken als de VAR een incident als subjectief beoordeelt. Vooral in Engeland gebeurde dat dit seizoen lang niet altijd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.