De spelers in de Premier League hebben woensdag een financiële bijdrage geleverd aan de strijd tegen het coronavirus. Ze doneren gezamenlijk een bedrag aan de Engelse zorginstelling National Health Service (NHS).

"We wilden een bijdrage leveren aan hen die dat het hardst nodig hebben: degenen die keihard vechten tegen het coronavirus. Dat zijn de mensen van de NHS en de andere zorginstellingen", valt te lezen in een statement.

"Na vele en lange gesprekken met een enorme groep spelers van alle twintig Premier League-clubs hebben we ons eigen initiatief gelanceerd: #PlayersTogether. Met dit vrijwillige initiatief hopen we echt een verschil te maken."

De spelers doen geen mededelingen over de hoogte van het gedoneerde bedrag, maar het zou gaan om 4 miljoen Britse pond (ruim 4,5 miljoen euro). Veel spelers, onder wie Virgil van Dijk, hebben het statement gedeeld op sociale media.

Spelers weigerden tijdelijke salarisverlaging

Er is in Engeland veel te doen om de financiële middelen van voetballers. De spelers in de Premier League weigerden eerder deze week een tijdelijke salarisverlaging van 30 procent, omdat dit indirect negatieve gevolgen voor de zorg zou hebben.

"Het voorstel om twaalf maanden lang 30 procent salaris in te leveren, komt neer op 500 miljoen pond aan inkomensverlies. Dat zou resulteren in een verlies van 200 miljoen pond aan belastinggeld. Wat zouden die misgelopen belastinginkomsten betekenen voor de NHS? Is daarover nagedacht?"

De Premier League ligt door de coronacrisis voor onbepaalde tijd stil. De clubs lieten onlangs weten dat het seizoen "alleen zal worden hervat als het veilig en passend is, en alleen met de volledige steun van de overheid en onder medische begeleiding".

