Ook Real Madrid gaat tijdelijk snijden in de salarissen van de spelers en stafleden van de voetbal- en basketbaltak door de coronacrisis. Zij moeten 10 tot 20 procent inleveren om de financiële schade te beperken voor de club.

Real schrijft in een statement op de eigen website dat de spelers en stafleden vrijwillig akkoord zijn gegaan en dat het exacte percentage afhangt van de ontwikkeling van het coronavirus, dat veel levens eist in Spanje.

De 'Koninklijke' wil met het inkorten van de salarissen van de spelers en stafleden voorkomen dat er personeel moet worden ontslagen. De club loopt naar eigen zeggen veel inkomsten mis doordat er voorlopig niet wordt gevoetbald.

Real volgt het voorbeeld van onder meer FC Barcelona en Atlético Madrid, maar de spelers en stafleden van de grootste rivalen in La Liga moeten liefst 70 procent van het salaris inleveren, iets wat niet in goede aarde viel bij die van Barcelona.

Kroos: 'Salaris inleveren nutteloze donatie'

Real-middenvelder Toni Kroos zag het dinsdag nog niet zitten om een deel van het loon af te staan vanwege de coronacrisis. De international van Duitsland vindt het een beter idee om de voetballers zelf te laten bepalen wat ze doen met hun geld.

"Salaris inleveren is een nutteloze donatie, of een aan de club. Spelers moeten de optie hebben om salaris in te leveren, maar ik denk dat het beter is om volledig betaald te worden om er dan zelfs iets goeds mee te doen", zei hij in een podcast van de Duitse omroep Südwestrundfunk.

Real kreeg een kleine maand geleden ook te maken met het coronavirus. Een basketballer van de club werd positief getest, waarna trainingscomplex Valdebebas op slot moest en alle medewerkers die daar werken in quarantaine.

