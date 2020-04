Standard Luik moet vrezen dat het afzakt naar het vierde niveau in België. De club heeft woensdag van de Belgische voetbalbond KBVB geen licentie gekregen voor het profvoetbal.

Standard dreigt daardoor volgend seizoen op het vierde niveau te moeten instromen met een puntenstraf. De 'Rouches' gaan in beroep bij het Belgische Arbitragehof voor Sport (BAS), dat voor 10 mei moet oordelen.

"Onze club betwist hevig deze oneerlijke beslissing en zal zijn belangen verdedigen voor het BAS. We hebben vertrouwen in een goede afloop", reageert Standard op de eigen website verbolgen op de beslissing van het KBVB.

De KBVB schrijft in een document dat er een gebrek aan bewijs is van het betalen van de tekenpremies in februari, een negatief nettoresultaat van ruim 14 miljoen euro in de voorgelegde cijfers en twijfels over de financiering van de uitbouw van het stadion.

Standard naar tweede amateurklasse

Standard wordt daarvoor dus hard gestraft. De tienvoudig landskampioen (voor het laatst in 2009) wordt zoals het er nu voorstaat teruggezet naar de tweede amateurklasse met een puntenaftrek van drie punten en mag bovendien volgend seizoen geen Europees voetbal spelen.

Standard, dat wordt gecoacht door Michel Preudhomme, staat vijfde in de Jupiler Pro League. De competitie wordt hoogstwaarschijnlijk niet afgemaakt, nadat de raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde om het seizoen te staken en koploper Club Brugge tot kampioen uit te roepen.

Naast Standard kregen ook KV Oostende, Excelsior Moeskroen (beide dit seizoen uitkomend in de Jupiler Pro League), KSC Lokeren, KSV Roeselare, Excelsior Virton en Lommel SK (actief op het tweede niveau) geen proflicentie. Lokeren heeft al aangekondigd protest aan te tekenen.