Competitieorganisator DFL overweegt snel weer verder te gaan met de Bundesliga. De topcompetitie wordt ondanks de coronacrisis mogelijk begin mei hervat en in juni afgerond.

"We maken deel uit van de cultuur in het land, mensen verlangen ernaar om een klein stukje normaal leven terug te krijgen", zegt directeur Christian Seifert van de DFL woensdag tegen The New York Times.

"We moeten daarin een rol gaan spelen en het zou kunnen betekenen dat we weer gaan voetballen in de Bundesliga. We moeten de regering steunen en praten over wanneer we weer kunnen beginnen."

De Bundesliga ligt tot 30 april stil. De clubs op het hoogste niveau in Duitsland zijn inmiddels allemaal weer gaan trainen, hoewel iedereen dat conform de regels nog deed in kleine groepjes.

Wedstrijden worden zonder publiek gespeeld

Mocht de DFL toestemming krijgen om de Bundesliga over pakweg een maand te vervolgen, dan worden de wedstrijden wel zonder publiek gespeeld. Het is de verwachting dat dit niet zal veranderen in de rest van mei en juni. Seifert ziet dat zelfs niet gebeuren in de rest van het jaar.

Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz liet dinsdag weten daar geen voorstander van te zijn, maar zich er wel in te kunnen vinden. "Het zal vreemd zijn, maar het gaat om geld. We spelen deze spookwedstrijden, omdat de club het geld goed kan gebruiken", vertelde hij aan Kicker.

In bijna alle andere Europese competities wordt voorlopig zeker niet gevoetbald. De UEFA heeft er wel bij alle nationale bonden op aangedrongen om de competities af te maken en gaf daarbij toestemming om het seizoen, dat normaal voor 30 juni moet eindigen, te verlengen tot juli en augustus.

