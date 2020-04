De KNVB heeft een conceptprogramma ontwikkeld voor het geval dat dit seizoen kan worden afgemaakt. De Nederlandse voetbalbond wil de bekerfinale naar 12 juli verplaatsen en dat er volgend seizoen ook tijdens Kerst gespeeld wordt in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

"We moeten de tijd ergens vandaan halen en in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar is natuurlijk wat ruimte", zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB woensdag in gesprek met de NOS.

De KNVB is wel genoodzaakt om wedstrijden te schrappen mochten de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hervat kunnen worden: de play-offs om Europees voetbal én om promotie/degradatie worden dan versneld afgewerkt.

Dinsdag liet de KNVB alle profclubs tijdens een conferencecall weten vast te houden aan zijn standpunt het huidige seizoen af te maken. De bond streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met de competities en die af te ronden in juli.

'Niets staat nog vast en niets is definitief'

De KNVB heeft 29 juli in gedachte als datum waarop een punt achter dit seizoen kan worden gezet. Het nieuwe seizoen moet dan na een korte zomerstop van maximaal drie weken beginnen en er zullen dus ook wedstrijden met Kerst zijn.

"Alles is momenteel doordrenkt met onzekerheden. Ook deze kalenderopzet kan gewijzigd worden en beweegt mee met de ontwikkelingen rond het virus", banadrukt Bluyssen, iets wat de KNVB zelf ook al meerdere keren deed.

"Niets staat nog vast en niets is definitief. Op 21 april praat het kabinet Nederland weer bij over het eventueel verlengen van de huidige maatregelen. Dat zal een moment zijn waarop veel meer duidelijk wordt."

Er staan in de Eredivisie nog de inhaalduels FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord en acht speelrondes op het programma en in de Keuken Kampioen Divisie nog negen speelrondes. De bekerfinale, aanvankelijk gepland op 19 april, gaat in De Kuip tussen Feyenoord en FC Utrecht.

