4 miljard euro. Dat bedrag dreigen de clubs uit de vijf grootste competities van Europa samen mis te lopen als het seizoen niet kan worden uitgespeeld. Ze doen er dan ook alles aan om de competitie op de een of andere manier voor 3 augustus af te ronden.

Terwijl er in kleinere voetballanden, waaronder Nederland en België, steeds meer stemmen opgaan om vanwege de coronacrisis een streep door het seizoen te zetten, willen vrijwel alle clubs in de topcompetities in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk koste wat kost het seizoen afronden. Dat heeft vooral met geld te maken.

Clubs uit de grote vijf competities kunnen 3,45 tot 4 miljard euro aan inkomsten mislopen, zo berekende accountantsbedrijf KPMG (zie tweet hieronder). Het grootste deel daarvan (circa 2,45 miljard) bestaat uit tv-inkomsten.

Geen enkele club heeft in zijn begroting rekening gehouden met een scenario waarin de competitie niet afgerond kan worden, waardoor zij allemaal flinke financiële verliezen zullen lijden bij een voortijdig einde van het seizoen. Juist daarom dringen de grote landen er bij de UEFA op aan om het seizoen nog te laten uitspelen.

Engeland Premier League stilgelegd tot begin juni

Ruim 55.000 geregistreerde besmettingen

Ruim 600 doden

Premier League-clubs dreigen 60 miljoen te verliezen

De Premier League is de competitie waarin wereldwijd het meeste geld omgaat. De clubs hebben nog negen of tien duels te spelen. Mocht het coronavirus dat onmogelijk maken, dan moeten de twintig clubs samen 700 tot 800 miljoen overmaken aan de diverse tv-zenders wereldwijd. Daarbovenop komen nog misgelopen inkomsten als sponsorgeld en horeca-omzet op wedstrijddagen, voor alle clubs samen ook goed voor bijna een half miljard.

De clubs in de Premier League dreigen gemiddeld ieder 60 miljoen euro mis te lopen als er een punt achter het seizoen wordt gezet. Om dat te voorkomen worden er allerlei plannen gemaakt.

Eén daarvan is een seizoenslot in WK-stijl. Het idee is om alle spelers, stafleden, productiemedewerkers en cameramensen van de tv-zenders onder te brengen in afgesloten hotels in Londen en omgeving, waar iedereen regelmatig wordt gecontroleerd op het COVID-19-virus. In enkele lege Londense stadions kunnen zij trainen en wedstrijden spelen zonder publiek, om de uitzendingen van de wedstrijden mogelijk te maken.

Spanje La Liga tot nader order stilgelegd

Ruim 140.00 geregistreerde besmettingen

Ruim 14.000 doden

'Onmogelijk honderden tv-contracten aan te passen'

"Nee, de optie om het seizoen te beëindigen wordt momenteel door bijna niemand genoemd. Alleen door de clubs die tegen degradatie strijden", zei La Liga-voorzitter Javier Tebas deze week in een interview met AS.

"Als we het seizoen zouden stoppen, dan leidt dat tot een financieel verlies van bijna 1 miljard euro. Indien we de hele competitie zonder publiek zouden kunnen uitspelen, dan verliezen de clubs nog maar 350 miljoen."

Het is voor Tebas geen optie om de competitie uit te spelen in een verkorte vorm, waarin bijvoorbeeld alleen de bovenste clubs in een klein aantal onderlinge wedstrijden nog strijden om de titel. "Nee, we hebben de tv-rechten verkocht met een vastgesteld format. Daarin is het aantal clubs en het aantal wedstrijden vastgelegd. Het is onmogelijk om honderden contracten met tv-zenders in verschillende landen te gaan herschrijven."

Duitsland Bundesliga tot eind april stilgelegd

Ruim 100.000 geregistreerde besmettingen

Ruim 2.000 doden

13 van 36 Duitse clubs in acute problemen

Veel clubs in Duitsland hebben de training alvast hervat, hopend op een spoedige hervatting van de competitie. Daarbij wordt fysiek contact gemeden, maar het is er de clubs veel aan gelegen om het seizoen te voltooien.

Zoals in alle grote competities vormen ook in Duitsland de tv-gelden de voornaamste inkomstenbron van de clubs. Sky Deutschland betaalt jaarlijks 876 miljoen euro voor de uitzendrechten en heeft wegens de coronacrisis de vierde en laatste termijn van dit seizoen nog niet overgemaakt aan de clubs.

De clubs zijn inmiddels met de tv-zender in gesprek over een mogelijk oplossing, voor het geval het seizoen toch niet uitgespeeld kan worden. 13 van de 36 clubs uit de eerste en tweede Bundesliga komen in acute financiële problemen als het seizoen niet uitgespeeld kan worden, zo bleek uit een videoconferentie die de voorzitters van de verschillende clubs vorige week hielden.

Italië Serie A tot eind mei stilgelegd

Ruim 135.000 geregistreerde besmettingen

Ruim 17.000 doden

Italië moet nog derde van competitie spelen

Italië is het Europese land dat het eerst en het hardst werd getroffen door het coronavirus. In de Serie A moeten de meeste clubs nog dertien wedstrijden spelen, oftewel een derde van de hele competitie.

Het door KPMG geschatte bedrag van 550 tot 650 miljoen aan misgelopen inkomsten is volgens de Italianen aan de lage kant. Een onderzoek van Deloitte in opdracht van de Italiaanse bond leverde een bedrag van 710 miljoen euro op voor de twintig Serie A-clubs, gemiddeld ruim 35 miljoen per club.

Frankrijk Ligue 1 tot nader order stilgelegd

Ruim 110.000 geregistreerde besmettingen

Ruim 10.000 doden

'Je betaalt alleen voor een geconsumeerd product'

Canal+ en beIN Sports, die de uitzendrechten van de Ligue 1 en Ligue 2 in respectievelijk Frankrijk en het buitenland bezitten, hebben slechts 67 procent van hun contractuele verplichtingen betaald. Volgens de contracten moet Canal+ uiterlijk 5 juni 85 miljoen euro overmaken, dat op basis van de eindstand van de competities over de clubs wordt verdeeld.

Niemand houdt er momenteel nog rekening mee dat de competities voor die datum afgerond zijn, waardoor er dan ook nog geen eindstand is. Het in Qatar gevestigde beIN Sports liet onlangs weten niet te betalen als wedstrijden niet worden gespeeld. "Alleen voor een geconsumeerd product hoef je te betalen."

De clubs in de Ligue 1 en Ligue 2 stemden unaniem in met het plan om de competitie uit te spelen. In kleinere voetballanden zoals Nederland en België klinkt veel meer de roep om de competitie te beëindigen.

Nederland Eredivisie tot 19 juni stilgelegd

Ruim 20.000 geregistreerde besmettingen

Ruim 2.000 doden

Kleine Nederlandse clubs verliezen 'slechts' 5 ton aan tv-geld

De KNVB sprak dinsdag het voornemen uit om de competitie op 19 juni te hervatten, indien de coronamaatregelen van de regering het op dat moment toelaten. Eerder riepen enkele clubs waaronder Ajax, AZ en PSV al op tot het definitief stoppen van de competitie.

In dat geval zou de financiële schade beperkt blijven, in vergelijking met de landen uit de topcompetities waar de tv-gelden een groter aandeel in de inkomstenstroom hebben.

Het AD berekende dat de Nederlandse clubs bij het staken van de competitie gezamenlijk 'slechts' 20 miljoen mislopen. Voor de topclubs is de schade groter dan voor de kleine clubs. Ajax en PSV moeten circa 2,5 miljoen missen, terwijl onder meer VVV-Venlo, Fortuna Sittard, FC Emmen, Sparta en RKC Waalwijk 5 ton aan inkomsten uit tv-geld missen.

België Voorstel om Jupiler Pro League niet meer uit te spelen

Ruim 20.000 geregistreede besmettingen

Ruim 2.000 doden

Belgisch voornemen leidt tot weerstand bij UEFA

Woensdag mogen de Belgische clubs stemmen over een voorstel van de Pro League om het seizoen per direct stil te leggen. Alleen de laatste speelronde in de reguliere competitie en de play-offs moeten nog worden gespeeld.

Belgische clubs verdienen over een heel seizoen 80,6 miljoen aan televisiegelden, met het stopzetten van de competitie lopen zij ieder minder dan 1 miljoen euro mis.

Het voornemen in België om te stoppen leidde tot veel weerstand binnen de UEFA, die erop aandrong de competities uit te spelen en dreigt om geen Champions League-tickets te geven aan landen die dat niet doen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.