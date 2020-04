De meeste burgemeesters van de voetbalsteden in Nederland willen eerst afwachten wat de vervolgstappen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinet zijn, voordat ze oordelen over het plan van de KNVB om de Eredivisie en Eerste Divisie in juni hervatten.

Een woordvoerder van de gemeente Breda laat namens burgemeester Paul Depla, die woordvoerder is van alle betrokken burgemeesters, aan NU.nl weten dat pas in actie wordt gekomen als het RIVM en het kabinet de hervatting van het voetbal weer toestaan.

Uit een rondgang van NU.nl onder de gemeentes blijkt woensdag dat de meeste burgemeesters zich inderdaad op de vlakte houden. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar verwijzen naar Depla, al is er ook een aantal dat laat blijken de zorgen van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma te delen.

Onder anderen de burgemeesters van Tilburg en Waalwijk voelen er weinig voor om de competitie in juni te hervatten. Ze vrezen, net als Doetinchem en Den Bosch eerder lieten weten, dat de openbare orde en veiligheid in de stad in het gedrang komen.

"Supporters mogen dan niet het stadion in", zei Jorritsma dinsdag tegen Omroep Brabant. "Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio daar unaniem achter staan."

De KNVB streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en wil beide competities afmaken. In de week van 24 april, wanneer nieuwe adviezen van het RIVM en de UEFA volgen, wordt meer duidelijkheid verwacht.

