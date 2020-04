De meeste burgemeesters van de voetbalsteden in Nederland willen eerst afwachten wat de vervolgstappen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinet zijn, voordat ze oordelen over het plan van de KNVB om de Eredivisie en Eerste Divisie in juni te hervatten.

"Pas als het kabinet groen licht geeft, is het woord weer aan de KNVB. Al geldt wel dat het dan krap wordt om de competitie nog af te maken. Maar wij als burgemeesters zijn nu nog niet aan zet", zegt burgemeester Paul Depla van Breda, die woordvoerder van alle betrokken burgemeesters is, tegen NU.nl.

"We hebben wel tegen de KNVB gezegd: denk na, ook over volgend seizoen. Gezondheid staat voorop. Het virus blijft nog wel even rondwaren. Overigens is het niet raar dat de KNVB zich voorbereidt, want dat doet ieder bedrijf."

Uit een rondgang van NU.nl onder de gemeentes met een profclub blijkt woensdag dat de meeste burgemeesters het inderdaad nog te vroeg vinden om zich uit te spreken over een mogelijke hervatting. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar verwijzen naar Depla, al laat een aantal burgemeesters blijken de zorgen van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma te delen.

Noord-Brabantse burgemeesters uiten hun zorgen

Onder anderen de burgemeesters van Tilburg en Waalwijk voelen er weinig voor om de competitie in juni te hervatten. Ze vrezen, net als de gemeenten Doetinchem en Den Bosch eerder lieten weten, dat de openbare orde en veiligheid in de stad in het gedrang komen.

"Het is nu nog erg prematuur, we moeten afwachten hoe de situatie er in juni voor staat. We hebben in Tilburg ook de oproep van de burgemeester van Eindhoven gezien en we herkennen zijn zorgen", meldt een woordvoerder van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings aan NU.nl.

"Stel dat er straks wedstrijden gespeeld gaan worden in een leeg stadion, waar blijven die fans dan? Die zullen zich mogelijk verzamelen in de horeca of gaan in groepen thuis naar de wedstrijden kijken. Is dat wel wenselijk als het virus nog niet geheel is verdwenen?"

'Kunnen er nog niet op vooruitlopen'

Ook de Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld staat negatief tegenover de geplande hervatting van de Eredivisie in juni. Noord-Brabant is de hardst getroffen Nederlandse provincie.

"We weten helemaal niet hoe het er in juni voor staat met het coronavirus. Misschien kunnen we straks de maatregelen gefaseerd afbouwen, maar daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen", aldus Kleijngeld. "Je moet je ook afvragen hoe het met de politiecapaciteit zit die nodig is om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden."

De KNVB streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en wil beide competities afmaken. In de week van 24 april, wanneer nieuwe adviezen van het RIVM en de UEFA volgen, wordt meer duidelijkheid verwacht.

