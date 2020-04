AZ heeft bij de KNVB en Eredivisie CV het voorstel ingediend om vanwege de coronacrisis een solidariteitsfonds op te richten. De Alkmaarders willen dat clubs in financiële nood geholpen worden door de rijkere clubs.

Een woordvoerder van AZ bevestigt het nieuws tegenover NU.nl na berichtgeving door VI. Het voorstel is dinsdag besproken met alle clubs. Het is nog niet bekend wanneer er een beslissing over genomen wordt.

Volgens het plan van AZ stellen Nederlandse Champions League-deelnemers 25 procent van hun inkomsten beschikbaar voor het noodfonds. Voor Nederlandse clubs in de groepsfase van de Europa League is dat 15 procent.

Vooralsnog is niet bekend wat er met de Eredivisie gaat gebeuren, al wil de KNVB het seizoen graag afmaken. AZ staat tweede en als de club op die plek eindigt, betekent het dat de Alkmaarders als Champions League- of Europa League-deelnemer bijdragen aan het fonds.

Onlangs werd het Nederlandse voetbal al geholpen met een steunpakket van 11 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de spelers van Oranje (mannen, vrouwen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB.

