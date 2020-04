Tottenham Hotspur heeft manager José Mourinho en de spelers Tanguy Ndombele, Davinson Sánchez en Ryan Sessegnon gewaarschuwd dat ze zich aan de afstandsregels moeten houden tijdens de coronacrisis.

Mourinho werd samen met Ndombele in een park gezien, waar ze een trainingssessie afwerkten. Oud-Ajacied Sánchez en Sessegnon werden daar samen hardlopend gespot.

"We hebben al onze spelers eraan herinnerd om de sociale afstand te respecteren wanneer ze buiten trainen. We zullen deze boodschap blijven herhalen", aldus een woordvoerder van Tottenham in Britse media.

De Premier League is een van de vele competities die vanwege het coronavirus tot nader order stilligt. De Engelse voetbalbond FA heeft nog altijd de intentie om het seizoen met publiek uit te spelen.

Na 29 wedstrijden is Tottenham Hotspur de nummer acht van de Premier League. De achterstand op de Champions League-plaatsen is zeven punten.

