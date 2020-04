De spelers in de Franse Ligue 1 en Ligue 2 hebben besloten om tijdelijk salaris af te staan tijdens de coronacrisis. Wat ze afstaan wordt op een later moment gecompenseerd.

In april leveren de spelers een deel van hun loon in. Hoeveel dat is, wordt per speler bepaald aan de hand van de hoogte van het salaris. Bij de grootverdieners wordt 50 procent ingehouden.

De organisatie van de Franse competities LFP en de spelersvakbond UNFP zijn overeengekomen dat de tijdelijke verlaging van het loon op een later moment worden gecompenseerd, of het seizoen nog wordt afgemaakt of niet.

Maandag stemden clubs in de Italiaanse Serie A al in met een plan om salarissen te korten. Hoeveel daar wordt ingehouden, is afhankelijk van of de competitie wordt uitgespeeld.

In zowel Frankrijk als Italië ligt het seizoen tot nader order stil. De intentie in beide landen is wel om de competitie in de komende maanden af te maken.

