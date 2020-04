Ronaldinho en zijn broer hebben dinsdag de gevangenis in Paraguay verlaten. De Brazilianen, die sinds begin maart vastzitten vanwege het reizen met valse documenten, mogen hun straf na betaling van een borgsom van bijna 1,5 miljoen euro in een hotel uitzitten.

De veertigjarige Ronaldinho, die zijn verjaardag vierde in de gevangenis, en zijn broer verblijven nu in een hotel in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion. Ze hebben huisarrest en worden 24 uur per dag bewaakt. Het onderzoek van het openbaar ministerie gaat ondertussen door.

Ronaldinho en zijn broer waren in Asuncion voor het promoten van een boek en een clinic. Volgens lokale media verliet Ronaldinho Brazilië met een Braziliaans paspoort en kwam hij Paraguay binnen met een vervalst Paraguayaans document.

Aanvankelijk zouden Ronaldinho en zijn broer er met een geldboete van afkomen. De rechter wilde echter niet instemmen met het voorstel van de officier van justitie en besloot het tweetal alsnog te laten arresteren.

Ronaldinho maakte zich mogelijk ook schuldig aan witwassen

Ronaldinho heeft zich mogelijk ook schuldig gemaakt aan witwassen. Er loopt momenteel eveneens een onderzoek naar zakenvrouw Dalia López, met wie ook Ronaldinho en zijn broer in contact zouden staan. Hun telefoons zijn in beslag genomen.

In het verleden had Ronaldinho al vaker problemen met zijn paspoort. Zo werd zijn Braziliaanse reisdocument in 2018 ingenomen wegens een hoge belastingschuld. Dat papiertje kreeg hij later wel terug.

De oud-aanvaller werd in het verleden tot twee keer toe uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij maakte vooral furore bij FC Barcelona en droeg verder het shirt van onder meer AC Milan en Paris Saint-Germain.