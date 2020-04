Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB beweert dat de meeste clubs, ook Ajax, na de conferencecall van dinsdag achter het plan van de bond staan om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie ondanks de coronacrisis waar mogelijk af te maken.

"De mensen van Ajax hebben de duidelijke vraag gekregen: hoe staan jullie er nu in? Vervolgens hebben zij gezegd dat ze vorige week een negatief advies hebben gegeven, maar dat ze zich solidair verklaren als scenario 2 uitgevoerd kan worden als de veiligheid is gewaarborgd", zei Gudde tegen de NOS.

Scenario 2 is het afronden van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en dus niet op dit moment een streep zetten door het seizoen. De KNVB streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met beide competities en ze beide af te maken in juli.

Ajax was vorige week nog de eerste topclub in Nederland - later volgden ook onder meer AZ en PSV - die in felle bewoordingen liet weten het niet te zien zitten om nog te voetballen. "De Eredivisie is dood, de lol is eraf", zei directeur spelerszaken Marc Overmars tegen De Telegraaf.

'Geprobeerd iets dichter bij elkaar te komen'

De Eredivisionisten vielen na de uitspraken van Overmars over elkaar heen. Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord betreurde het dat de clubs niet op één lijn zaten en technisch directeur Henk van Stee van Sparta Rotterdam hekelde het "geblèr" van de topclubs.

"Vanaf 11 maart hebben we als KNVB een hele duidelijke strategie en scenario's. Er zijn onderweg dingen gebeurd, die heb je liever niet. Vandaag hebben we geprobeerd iets dichter bij elkaar te komen en nadrukkelijk de afspraak gemaakt om met één mond te spreken", aldus Gudde.

"Het woord solidariteit is vandaag een behoorlijk aantal keren gevallen. Ik heb het gevoel dat we met elkaar scenario 2 ingaan. Het besluit van het kabinet over de eventueel verdere maatregelen en de vergadering van de UEFA zullen van grote invloed zijn, dus het is nog even afwachten."

