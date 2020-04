Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil niet dat PSV na 1 juni nog wedstrijden speelt in de Eredivisie. Hij denkt dat de openbare orde en veiligheid dan in gevaar kunnen komen in de stad.

"Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio daar unaniem achter staan", zegt Jorritsma dinsdag tegen Omroep Brabant.

De KNVB liet de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie eerder op dinsdag tijdens een conferencecall weten dat zij vasthouden aan hun standpunt om het seizoen af te maken ondanks de coronacrisis.

De Nederlandse voetbalbond streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met beide competities en ze beide af te ronden in juli. Pas in de week van 24 april, wanneer het duidelijk is wat de nieuwe adviezen zijn van het RIVM en ook van de UEFA, kan er meer duidelijkheid gegeven worden.

PSV adviseerde KNVB al om competities te staken

PSV is een van de zes clubs die het niet ziet zitten om verder te voetballen. De Eindhovenaren adviseerden vorige week net als onder meer Ajax en AZ de KNVB om de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie definitief te staken.

"Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer", zei algemeen directeur Toon Gerbrands.

"Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken."

