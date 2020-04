De FIFA heeft dinsdag nieuwe richtlijnen opgesteld voor contracten van spelers. De wereldvoetbalbond schrijft voor dat de verbintenissen die normaal op 30 juni aflopen, pas eindigen als het verlate seizoen er definitief op zit.

De coronacrisis zorgt ervoor dat veel competities niet voor 30 juni kunnen worden uitgespeeld. Hierdoor kwamen clubs in de problemen met spelerscontracten, maar door de nieuwe richtlijnen is dit opgelost.

Volgens hetzelfde principe zullen verbintenissen pas ingaan op het moment dat nieuwe seizoenen officieel van start gaan. In de praktijk houdt dat in dat Ajax ook na 30 juni nog een beroep kan doen op Hakim Ziyech, die vanaf volgend seizoen voor Chelsea uitkomt. Zijn contract bij de Londense club gaat dan pas in als het volgende seizoen in Engeland officieel begint.

De FIFA hoopt en verwacht dat de nieuwe richtlijnen overal ter wereld zullen worden nageleefd. Volgens juristen ontstaan er echter problemen omdat de betrokken spelers ook akkoord moeten gaan met verlenging van hun huidige contract.

Ook is de wereldvoetbalbond van plan om wijzigingen aan te brengen aan de zomerse transferperiode. "De FIFA zal zich flexibel opstellen en is bereid om de transferwindows op te schuiven, zodat ze tussen het einde van het huidige en het begin van het nieuwe seizoen zullen vallen", meldt de bond.

Er worden geen exacte data genoemd omdat het officieel nog niet bekend is wanneer competities weer hervat kunnen worden. De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie liggen in ieder geval tot 1 juni stil.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.