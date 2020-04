De KNVB heeft de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie dinsdag tijdens een conferencecall laten weten dat zij vasthouden aan hun standpunt om het seizoen af te maken ondanks de coronacrisis.

De Nederlandse voetbalbond streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met beide competities en ze beide af te ronden in juli. Pas in de week van 24 april, wanneer het duidelijk is wat de nieuwe adviezen zijn van het RIVM en ook van de UEFA, kan er meer duidelijkheid gegeven worden.

De KNVB benadrukt in een persbericht wel opnieuw dat de haalbaarheid van het plan wordt bepaald door de visie van het RIVM en dat er niet eerder gevoetbald wordt als dat volgens hen veilig is. Ze beseffen "terdege" dat het afmaken van het seizoen een lastige opgave wordt.

De clubs in de Eredivisie zijn behoorlijk verdeeld over de afloop van dit seizoen. Een aantal clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, ziet het niet zitten om verder te voetballen, maar bijvoorbeeld Feyenoord steunt de KNVB om nog even te wachten met een definitieve beslissing.

De KNVB voerde naast met de profclubs ook overleg met de Eredivisie CV, spelersvakbond VVCS, trainersvakbond CBS, Supporterscollectief Nederland en FOX Sports over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis en daar kwam dus uit dat er voorlopig geen streep wordt gezet door dit seizoen.

KNVB hoopt dat clubs half mei mogen trainen

De KNVB hoopt dat de clubs half mei weer mogen trainen. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat de sportcomplexen gesloten moeten blijven tot zeker 28 april. Het Nederlandse kabinet neemt in de week daarvoor in samenspraak met het RIVM een besluit over het al dan niet verlengen van die maatregelen.

Dat geldt ook voor het verbod van het spelen van betaald voetbal tot minimaal 1 juni. Mocht het kabinet in beide zaken negatief instaan, dan is de kans groot dat de KNVB alsnog moet overgaan tot het voortijdig beëindigen van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Minister-president Mark Rutte wilde eerder op dinsdag tijdens een persconferentie niet vooruitlopen op de zaken. "Het is het risico van de KNVB. Zij moeten zelf kijken met juristen of dat mogelijk is. We zullen rond 21 april kijken naar het verbod op evenementen tot 1 juni", zei hij.

De UEFA drong vorige week alle nationale bonden erop aan om het seizoen af te ronden. De Europese voetbalbond gaf daarbij toestemming om het einde van het seizoen te verplaatsen naar juli of augustus en dreigde met het intrekken van Europese tickets als landen wel overgaan tot staken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.