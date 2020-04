Het uitblijven van een akkoord in de Premier League over de financiële maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kan weleens verregaande gevolgen hebben. Greg Clarke, de voorzitter van de Engelse voetbalbond FA, vreest voor het voortbestaan van sommige clubs en competities.

"Deze pandemie heeft uiteraard economische gevolgen. Alle sectoren zullen afzien", schrijft Clarke dinsdag op de website van de FA. "Wij dreigen in ons land clubs en competities te verliezen als het systeem instort."

De Engelse overheid oefende de afgelopen weken steeds meer druk op de Premier League uit om de salarissen van de spelers te verlagen. Afgelopen zaterdag slaagden de Premier League-clubs en spelersvakbond PFA er tijdens een crisisoverleg echter niet in om een akkoord te bereiken.

De spelers deden wel op een andere manier water bij de wijn: ze gingen akkoord met een voorstel om 22 miljoen euro aan goede doelen te schenken en om 142 miljoen euro van hun salarissen te verdelen over de clubs die veel inkomsten mislopen.

Desondanks denkt Clarke niet dat dat genoeg is om sommige clubs van de ondergang te redden. "Spelers, fans, clubs, eigenaars en bestuurders moeten allemaal opstaan en de pijn delen om het spelletje in leven te houden."

"Iedereen moet begrijpen dat de Premier League-clubs niet resistent zijn voor de impact van deze crisis", vervolgt de FA-voorzitter. "Hoewel ze afhankelijk van hun uitgaven in verschillende mate worden beïnvloed, kan de algehele financiële impact enorm zijn."

FA ook bezig met plan voor volgend seizoen

Clarke is niet alleen bezig met het huidige seizoen, maar kijkt ook al naar volgend seizoen. Volgens hem staat ook die jaargang onder druk. "We moeten een plan opstellen. We hopen uiteraard dat we dat plan niet hoeven te gebruiken, maar het zou gek zijn om het nu niet uit te werken."

De Premier League zou aanvankelijk tot 30 april stilliggen. Eind vorige week werd besloten de herstart van de competitie tot nader order uit te stellen.

