Ole Gunnar Solskjaer stoort zich aan de kritiek die tijdens de coronacrisis wordt geuit op de voetballers in de Premier league. Volgens de manager van Manchester United is het onterecht dat de clubs en spelers onder een vergrootglas liggen.

"Het voetbal is soms een gemakkelijk doelwit", zegt Solskjaer dinsdag tegen Sky Sports. "Het is oneerlijk om alle voetballers over één kam te scheren, omdat ik weet dat sommige spelers al heel veel voor de samenleving doen."

Vanuit de overheid kwam er in de de afgelopen weken steeds meer druk op de Premier League om te korten op de salarissen van de spelers. Zaterdag vond er een crisisoverleg plaats tussen de Premier League-clubs en spelersvakbond PFA, maar een akkoord over salarisverlaging werd niet bereikt.

Wél gingen de spelers akkoord met een voorstel om 22 miljoen te schenken aan goede doelen. Ook wordt 142 miljoen euro aan spelerssalarissen gebruikt om kleinere clubs te redden.

'Doelen van de clubs zijn hetzelfde'

Solskjaer vindt dat spelers al genoeg doen om de coronacrisis te bestrijden. "De spelers zijn continu in gesprek met hun clubs om te bespreken in hoeverre zij de situatie kunnen verbeteren", aldus Solskjaer.

"Dat zijn geen makkelijke keuzes om te maken, maar de doelen van de clubs zijn hetzelfde. We willen allemaal bijdragen aan de zorg in onze samenleving en ondersteunen daar waar het kan. Alle clubs moeten doen wat zij denken dat goed is."

De Premier League zou aanvankelijk tot 30 april stilliggen. Eind vorige week werd besloten de herstart van de competitie tot nader order uit te stellen.

