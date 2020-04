La Liga wordt vanwege de coronacrisis niet eerder dan eind mei hervat. De organisatie van de Spaanse competitie houdt er ook ernstig rekening mee dat er pas in juni of juli weer kan worden gevoetbald.

"De waarschijnlijkste data voor het vervolgen van de competitie zijn 28 mei, 6 juni of 28 juni. Daar hebben we samen met de UEFA naar gekeken", zei voorzitter Javier Tebas van La Liga dinsdag.

"Exacter kunnen we niet zijn, omdat de Spaanse autoriteiten hierin leidend zijn. Pas als er weer getraind kan worden, kunnen we nauwkeurig plannen. Dus het is voorlopig nog allemaal even afwachten."

De Spaanse voetbalbond RFEF bepaalde onlangs na overleg met alle profclubs in Spanje dat het seizoen tot nader order stilligt en pas wordt hervat "als er geen enkel gezondheidsrisico meer is".

'Streep door seizoen gaat clubs 1 miljard euro kosten'

La Liga wil voorlopig niet denken aan het definitief staken van het seizoen. De organisatie vreest in dat geval voor de financiële schade, die flinke gevolgen kan hebben voor een aantal clubs op het hoogste niveau en die daaronder.

"Het gaat de clubs 1 miljard euro kosten als er per direct een streep gaat door het seizoen. Als er wedstrijden achter gesloten deuren kunnen worden gespeeld, dan is dat al zeker de helft", aldus Tebas.

Bijna alle Europese competities liggen op dit moment stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. De UEFA heeft er bij alle nationale bonden wel meermaals op aangedrongen om het seizoen af te maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.