Thomas Müller heeft zijn contract bij Bayern München dinsdag met twee jaar verlengd. De dertigjarige aanvallende middenvelder is nu tot medio 2023 aan zijn huidige werkgever verbonden.

"Ik weet zeker dat we weer succesvol zullen zijn als het voetbal straks weer op gang komt", aldus Müller op de site van Bayern. "Die gedachte motiveert mij om door te gaan. De club en ik hadden vanaf het eerste gesprek de intentie om de samenwerking voort te zetten."

Müller stapte al op tienjarige leeftijd over naar de jeugdopleiding van Bayern. Op 15 augustus 2008 maakte hij onder trainer Jürgen Klinsmann zijn officiële debuut, waarna hij elf jaar op rij voor Bayern speelde.

"Thomas is een bijzondere speler voor ons", zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. "Hij is een boegbeeld van de club en op het veld een leider die de ploeg bij de hand kan nemen. We zijn blij dat hij langer bij ons blijft."

De contractverlenging van Müller komt een aantal dagen nadat trainer Hans-Dieter 'Hansi' Flick aankondigde langer bij Bayern te blijven. De 54-jarige coach ging vrijdag een nieuwe verbintenis aan, die hem net als Müller tot 2023 aan Bayern bindt.

Het is nog niet duidelijk wanneer Müller weer aan de slag kan met Bayern. Ook het Bundesliga-seizoen ligt in ieder geval tot eind april stil vanwege de coronacrisis.