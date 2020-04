Amerikaanse justitie heeft maandag een document gepubliceerd waarin de organisaties van de WK's in 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) worden beschuldigd van omkoping. Het is de eerste keer dat er zwart op wit FIFA-bestuurders worden verdacht van omkoping.

Bij het Russische WK-bid gaat het om FIFA-bobo's Jack Warner uit Trinidad en Tobago en Ralf Salguero uit Guatemala. Zij zouden respectievelijk 5 en 1 miljoen dollar hebben ontvangen.

De namen van de Argentijn Julio Grondona, de Paraguayaan Nicolás Leoz en de Braziliaan Ricardo Teixeira worden genoemd als omgekochte FIFA-leden door Qatar. Van het drietal is alleen Teixeira nog in leven, maar omdat Brazilië geen uitleveringsverdrag heeft met de VS kan hij daar niet berecht worden.

De vijf Latijns-Amerikaanse FIFA-bestuurders werden eerder al veroordeeld wegens onder meer witwassen. Hoewel er rondom de twee WK's altijd een zweem van omkoping heeft gehangen, is dat tot op heden nooit bewezen.

De organisatie van de WK's van 2018 en 2022 werden in 2010 tegelijkertijd toegewezen. Rusland versloeg een bid van Engeland en gezamenlijke inzendingen van Nederland-België en Spanje-Portugal. Qatar kreeg de voorkeur boven de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Australië.

Ook bestuurders tv-zender FOX verdacht

In het document van de Amerikaanse justitie worden ook twee Zuid-Amerikaanse topmannen van tv-zender FOX beschuldigd van omkoping: Hernan Lopez en Carlos Martinez. Zij worden ervan verdacht Zuid-Amerikaanse voetbalofficials te hebben omgekocht in ruil voor uitzendrechten van de Copa Libertadores en de WK's van 2018 en 2022.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken in New York plaats zullen vinden.