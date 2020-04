Radomir Antic is maandag na een lang ziekbed overleden. De Servische oud-trainer van Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid, de enige die de drie Spaanse topclubs coachte, werd 71 jaar oud.

Antic kende zijn hoogtijdagen als trainer bij Atlético, dat ook melding maakt van zijn dood. Hij pakte met 'Los Rojiblancos' in het seizoen 1995/1996 de dubbel: het kampioenschap en de beker.

De voormalig verdediger was van 1995 tot 2000 de eindverantwoordelijke bij Atlético. Hij zwaaide daarvoor en daarna de scepter bij Real (1991/1992) en Barcelona (2003), maar zonder al te veel succes.

Antic was verder ook trainer van Real Zaragoza, Real Oviedo, Celta de Vigo en bondscoach van Servië, waarmee hij op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd uitgeschakeld in de groepsfase.

Als speler kwam Antic uit voor Sloboda Uzice, Partizan Belgrado, Fenerbahçe, Real Zaragoza en Luton Town. Hij speelde één interland voor Servië: in 1973 het oefenduel met Hongarije.