Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax vindt dat de Amsterdammers niet de schoonheidsprijs verdienen voor de manier waarop ze hun mening hebben gegeven over de afloop van dit seizoen in de Eredivisie.

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax zei woensdag in een interview met De Telegraaf als eerste van de topclubs in felle bewoordingen dat er wat hem betreft per direct een streep door het seizoen wordt gezet. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt", zei hij.

"Ik ben niet verrast over de boodschap, want we staan er hetzelfde in. "En ik wist dat hij een interview zou geven. Maar ik was achteraf gezien liever een dag later samen met een paar andere clubs naar buiten gekomen. Dat was misschien netter geweest", zegt Van der Sar maandag tegen het ANP.

"We vinden dat er duidelijkheid moet komen voor spelers en supporters. De lol is eraf, laten we kijken naar volgend seizoen. Het is niet zo dat we deze coronacrisis gebruiken voor eigen gewin. Als we stoppen, dan worden wij met onze dure huishouding zelfs het hardst geraakt."

'Dat voelt helemaal niet ongemakkelijk'

De KNVB wil wel waar mogelijk dit seizoen hervatten en streeft ernaar om half of eind juni weer te beginnen en voor 3 augustus klaar te zijn. De bond is ook door de UEFA meermaals verzocht om het seizoen af te maken, waaronder in een brief die ook werd ondertekend door de ECA, een organisatie van Europese clubs waarvan Van der Sar vicevoorzitter is

"Dat voelt helemaal niet ongemakkelijk. Ik vertegenwoordig daar de Europees spelende clubs uit de middelgrote landen. Dus niet de grote clubs voor wie het vanwege de tv-gelden veel belangrijker is dat de competitie wordt afgemaakt. Er zijn in Europa ook heel veel clubs die er net als Ajax wel mee willen stoppen", aldus Van der Sar.

"Verder ben ik geen jurist, dus ik weet niet of de UEFA Europese tickets van landen kan intrekken, maar daarover zal ongetwijfeld gesproken worden als landen stoppen. Wij voetballen voor onze supporters. En het lijkt mij sterk dat die op de tribune mogen zitten als we in juni hervatten. Ook daarom adviseren we te stoppen."

