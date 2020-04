Liverpool heeft maandag het verlof van al het niet-voetballende personeel alweer ingetrokken, twee dagen nadat het werd aangevraagd. De Engelse topclub vindt dat de verkeerde beslissing is genomen en heeft daarvoor excuses aangeboden.

"We denken dat we vorige week tot de verkeerde conclusie zijn gekomen en we hebben daar erg veel spijt van", schrijft CEO Peter Moore in een brief die naar alle seizoenkaarthouders is gestuurd.

Liverpool benadrukte zaterdag wel dat alle medewerkers hun volledige salaris doorbetaald zouden krijgen, maar dat zou dan wel gebeuren met behulp van de staat, omdat ze zelf slechts 20 procent van het loon wilden betalen.

De 'Reds' waren van plan een beroep te doen op een regeling waarbij de overheid 80 procent van het onbetaalde salaris op zich neemt, iets wat Tottenham Hotspur, Newcastle United, AFC Bournemouth en Norwich City eerder al deden.

Liverpool kreeg veel kritiek te verwerken

Toch kreeg Liverpool ontzettend veel kritiek, waar de club nu dus naar luistert. "We gaan op zoek naar een andere oplossing om deze voetballoze tijd te overbruggen zonder dat we de overheidsregeling nodig hebben", aldus Moore.

In Engeland is veel te doen om de salarissen van de spelers. Zij zijn weliswaar bereid om financieel te hulp te schieten tijdens de coronacrisis, maar stemmen niet in met een tijdelijke loonsverlaging van 30 procent.

Er wordt in bijna heel Europa al weken niet gevoetbald door de coronacrisis. De Premier League ligt voor onbepaalde tijd stil. De UEFA heeft alle nationale bonden wel verzocht om de competities af te maken, desnoods in juli en augustus.

