Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-Min Son gaat de huidige voetballoze periode vanwege de coronacrisis gebruiken om zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea te vervullen.

Son keerde vorige week terug naar zijn thuisland en verblijft daar twee weken in quarantaine omdat hij overkwam vanuit Londen. Tottenham meldt maandag op de eigen website de sterspeler in mei terug te verwachten.

Een militaire dienstplicht in Zuid-Korea duurt normaal 21 tot 24 maanden, maar omdat Son met het nationale elftal in 2018 goud won op de Aziatische Spelen, hoeft hij alleen de training en het maatschappelijke werk te doen.

Son gaat na het einde van de twee weken quarantaine beginnen aan de militaire training op het eiland Jeju. Die neemt ongeveer twee weken in beslag, het maatschappelijke werk naar verluidt 544 uur.

De 27-jarige Son speelt sinds de zomer van 2015 bij Tottenham. De vleugelaanvaller maakte vooralsnog 83 doelpunten in 220 officiële wedstrijden. Hij was in het verleden ook actief bij Hamburger SV en Bayer Leverkusen.

Er wordt in bijna heel Europa al weken niet gevoetbald door de coronacrisis. De Premier League ligt voor onbepaalde tijd stil. De UEFA heeft alle nationale bonden wel verzocht om de competities af te maken, desnoods in juli en augustus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.