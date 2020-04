De moeder van Manchester City-manager Josep Guardiola is maandag in Barcelona overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dolors Sala Carrió werd 82 jaar oud.

"Iedereen die de club een warm hart toedraagt, betuigt zijn medeleven in deze moeilijke tijd. Wij wensen Pep, zijn familie en alle nabestaanden veel sterkte", schrijft Manchester City op de eigen Twitter-pagina.

Guardiola doneerde vorige maand nog 1 miljoen euro voor de aanschaf van medische apparatuur in de strijd tegen het coronavirus. Het bedrag ging naar de Angel Soler Daniel Foundation, een Spaanse stichting van een artsencollectief in Barcelona.

Spanje is met 135.032 na de Verenigde Staten (337.925) het land met de meeste geregistreerde besmettingen van het COVID-19-virus. Er zijn voor zover bekend 13.055 mensen in Spanje overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Guardiola is sinds de zomer van 2016 de manager van Manchester City. Hij was tussen 2008 en 2012 de trainer van FC Barcelona, waar hij met onder meer met twee eindzeges in de Champions League een zeer succesvolle tijd kende.

Er wordt in bijna heel Europa al weken niet gevoetbald door de coronacrisis. De Premier League ligt nog voor onbepaalde tijd stil. De UEFA heeft alle nationale bonden wel verzocht om de competities af te maken, desnoods in juli en augustus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.