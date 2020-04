Het merendeel van de supporters van de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie wil niet dat het seizoen wordt hervat achter gesloten deuren, zo blijkt uit door supporterscollectief Nederland gehouden enquêtes.

Supporterscollectief Nederland hield afgelopen weekend twee enquêtes. Eén voor de bij de organisatie aangesloten supportersverenigingen en één voor alle voetballiefhebbers. Die vragenlijst werd binnen een dag ingevuld door 12.500 mensen.

De belangrijkste uitkomst is dat van zowel de aangesloten supportersverenigingen als de 12.500 respondenten 70 procent het niet ziet zitten om de resterende wedstrijden van dit seizoen af te werken zonder publiek.

Verder zegt 35 procent dat volgend seizoen zo min mogelijk doordeweeks moet worden gespeeld en dat dit meegenomen moet worden in het besluit hoe het seizoen wordt afgemaakt en hoe volgend seizoen eruit gaat zien.

Dinsdag overleg met alle betrokkenen

Supporterscollectief Nederland heeft de resultaten maandag onder de aandacht gebracht bij de KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie. Deze partijen spreken dinsdag met alle clubs en vervolgens ook met andere betrokkenen, waaronder het supporterscollectief, over de afloop van dit seizoen.

De KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie werken op dit moment met twee scenario's. Het eerste is dat het seizoen - als dat veilig wordt geacht door het RIVM - wordt hervat en dat het streven is dat die is afgerond voor 3 augustus. Het tweede is dat het seizoen definitief wordt stopgezet.

De UEFA heeft alle nationale bonden verzocht om de competities uit te spelen en waarschuwde daarbij dat, als dat niet gebeurt, het consequenties kan hebben voor de tickets voor Europees voetbal. België heeft desondanks al aangekondigd een streep te gaan zetten door dit seizoen.

De clubs in de Eredivisie zijn behoorlijk verdeeld over het einde van dit seizoen. Een aantal clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, willen niet meer verder voetballen, maar bijvoorbeeld Feyenoord schaart zich achter de KNVB en vindt het verstandiger om eerst nog even de ontwikkeling van de coronacrisis af te wachten.

