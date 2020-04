De clubs uit de Italiaanse Serie A hebben maandag unaniem ingestemd met een voorstel om de salarissen van hun spelers en coaches met maximaal een derde te korten.

In een conferencecall van de overkoepelende organisatie Lega Serie A besloten de clubs dat ze vier maandsalarissen zullen inhouden als er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt in Italië. Als er nog wel gespeeld wordt, zal er eenzesde deel (twee maandsalarissen) worden gekort.

"Deze ingreep is nodig om de toekomst van totale Italiaanse voetbal te waarborgen", meldt Lega Serie A in een verklaring. "De clubs moeten het akkoord nog wel rechtstreeks met hun werknemers gaan vastleggen."

De clubs hielden maandag onderling een vergadering nadat gesprekken met spelersvakbond AIC waren mislukt.

In totaal stemden negentien clubs voor het gezamenlijke voorstel. Juventus bereikte namelijk anderhalve week geleden al een akkoord met de spelers en coaches om in de periode maart tot en met juni een deel van hun salarissen te korten. Dat gaat in totaal om zo'n 90 miljoen euro.

Lega Serie A benadrukt dat er pas weer gevoetbald gaat worden als de overheid dat toelaat. De Serie A ligt tot nader order stil vanwege de coronacrisis. De Italiaanse voetbalbond FIGC hoopt dat er eind mei of begin juni weer gespeeld kan worden.

