De UEFA heeft Feyenoord maandag drie boetes opgelegd van in totaal ruim 30.000 euro. De Europese voetbalbond bestraft de Rotterdamse club niet voor het eerst dit seizoen voor het gedrag van een deel van de aanhang.

Tijdens het Europa League-duel met Rangers FC op 28 november in De Kuip werden trappen geblokkeerd, wat tot een boete van 18.000 euro leidt. Op diezelfde avond werd bovendien vuurwerk afgestoken, wat wordt bestraft met een boete van 4.250 euro.

Daarnaast moet Feyenoord 8.000 euro betalen voor vernielingen die supporters op 12 december aanrichtten in Estádio do Dragão rond de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Europa League.

Bij het duel in Portugal waren de Feyenoord-supporters aanvankelijk niet welkom vanwege een straf naar aanleiding van het uitduel met BSC Young Boys in oktober. Die sanctie hield ook een boete van 55.000 euro in. Nadat de club in beroep ging, mochten de fans tóch afreizen naar Porto.

Halverwege december werd al een boete van ruim 36.000 euro opgelegd én volgde een voorwaardelijke straf van een thuisduel zonder een deel van het publiek, omdat het rond de thuiswedstrijd tegen Young Boys ook al mis was gegaan.