De spelers van Oranje (mannen, vrouwen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB hebben een steunpakket van in totaal 11 miljoen euro samengesteld voor clubs die door de coronacrisis in financiële nood zitten.

De donaties van de Oranjespelers en ING zijn bedoeld voor verenigingen in het amateurvoetbal. De KNVB biedt zowel de betaaldvoetbalclubs als de amateurclubs financiële steun.

Door de coronacrisis ligt het profvoetbal sowieso tot 1 juni stil, terwijl het amateurvoetbal voor de rest van het seizoen is geschrapt. Dit betekent dat er op zijn vroegst in september weer competitiewedstrijden zullen worden gespeeld op de amateurvelden.

De clubs hebben ondertussen kosten, terwijl de kantine-inkomsten logischerwijs uitblijven. Daarnaast vallen sponsoren weg, omdat die eveneens met financiële problemen kampen. Het is de bedoeling dat de amateurclubs deze wedstrijdloze periode met de financiële steun kunnen overbruggen.

"We voetballen over de hele wereld in de mooiste stadions, de grootste wedstrijden en de beste competities, maar je vergeet nooit waar je bent begonnen", zegt Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. "Juist nu heeft het amateurvoetbal een steuntje in de rug nodig en wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen, zodat ook de voetballers van nu een mooie toekomst hebben."

131 Video KNVB: 'Veel vragen over belasting spelers, veiligheid en schema'

KNVB maakt geld uit eigen reserves vrij

De steun voor de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bestaat uit het versneld beschikbaar stellen van middelen en het met een half jaar opschorten van de aflossingen op de leningen die sommige clubs bij de KNVB hebben. De bond zal daarnaast uit de eigen reserves geld vrijmaken om de clubs te ondersteunen.

De KNVB vraagt de clubs in het betaald voetbal mee te denken over hoe iedereen deze crisis kan doorkomen. "We verwachten onderlinge solidariteit, van de kleinste betaaldvoetbalorganisaties tot de clubs die Europees voetbal spelen. Voor sterke en aantrekkelijke Nederlandse competities zijn alle clubs hard nodig."

Het is nog niet bekend wat er met de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaat gebeuren. De KNVB houdt dinsdag een conferencecall met de betrokken clubs. Het seizoen wordt of in de zomermaanden uitgespeeld - mits de uitbraak genoeg is ingedamd - of definitief gestaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.