De voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten heeft maandag bondscoach Ivan Jovanovic ontslagen. De Servische opvolger van Bert van Marwijk was pas sinds december in dienst en heeft geen enkele wedstrijd gecoacht.

Jovanovic kreeg de opdracht om de Verenigde Arabische Emiraten naar een ticket voor het WK 2022 en de Azië Cup van 2023 te leiden. De resterende kwalificatiewedstrijden zouden in maart en juni worden gespeeld, maar zijn allemaal uitgesteld vanwege het coronavirus.

De voetbalbond heeft daarom besloten om de 57-jarige Jovanovic, die in december een contract voor zes maanden had getekend, en zijn assistenten in deze wedstrijdloze periode weg te sturen en op zoek te gaan naar een nieuwe technische staf.

De laatste wedstrijd van de Verenigde Arabische Emiraten dateert nog altijd van november 2019, toen met 1-0 werd verloren van Vietnam. Een maand eerder ging de formatie uit het Midden-Oosten ook al onderuit tegen Thailand (2-1), waardoor Van Marwijk in december 2019 moest vertrekken.

De Verenigde Arabische Emiraten staat in de WK-kwalificatiecyclus op de vierde plek in een groep met vijf landen. Alleen de groepswinnaars en de vier beste nummers twee van de acht poules gaan door naar de derde kwalificatieronde. De achterstand van de VAE op koploper Vietnam bedraagt vijf punten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.