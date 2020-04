Kyle Walker is diep door het stof gegaan na het overtreden van de regels in Engeland die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De verdediger wacht mogelijk een disciplinaire straf van zijn club Manchester City.

Het Britse tabloid The Sun meldde zondag dat de 29-jarige Walker afgelopen week een feest in zijn huis had georganiseerd. Dat gaat in tegen het beleid van de Britse regering, die wil dat iedereen thuisblijft en sociale contacten vermijdt.

"Ik wil van dit moment gebruikmaken om publiekelijk mijn excuses aan te bieden voor de keuzes die ik afgelopen week heb gemaakt", zegt Walker. "Ik wil me verontschuldigen bij mijn familie, vrienden, voetbalclub, de supporters en het publiek, want ik heb hen allemaal laten zitten."

"Er zijn helden buiten de deur die nu aan het verschil aan het maken zijn en ik wil dat daar de aandacht naar gaat. Mijn acties staan in groot contrast met wat ik had moeten doen in deze lockdown."

Manchester City zegt teleurgesteld te zijn in de acties van Walker en kondigt een disciplinair onderzoek aan. Het is niet de eerste keer dat een Premier League-speler zich niet aan de regels van de overheid houdt, want Aston Villa deelde onlangs een boete aan Jack Grealish uit voor het verlaten van zijn huis.

In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 47.000 bevestigde besmettingen en de gevolgen van het COVID-19-virus hebben daar inmiddels al aan ruim 4.900 mensen het leven gekost. De Premier League ligt tot onbepaalde tijd stil.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.