Giovanni van Bronckhorst ziet dat het openbare leven in China weer op gang komt nu het coronavirus daar voor een groot deel is ingedamd. De trainer van het Chinese Guangzhou R&F hoopt dat het seizoen in mei alsnog van start kan gaan, maar kijkt ondertussen met een bezorgde blik naar de situatie in Europa.

"Eerst maakten mijn vrienden en familie zich zorgen om mij hier in China en werd gezegd dat ik voorzichtig moest doen. Nu kijk ik bezorgd hoe het virus zich in Europa verspreidt. Het is nu de omgekeerde wereld. In China komt het leven echt weer op gang", zegt Van Bronckhorst maandag in gesprek met het AD.

Het coronavirus brak in december uit in Wuhan en is inmiddels wereldwijd verspreid. De situatie in China was lange tijd zeer zorgwekkend, maar na een wekenlange lockdown lijkt de ergste fase daar voorbij. Ondertussen hebben landen als Italië, Spanje en de Verenigde Staten veel meer problemen met het COVID-19-virus.

De 45-jarige Van Bronckhorst liet China achter zich tijdens de coronacrisis, maar is inmiddels weer terug in het land waar hij aan zijn eerste buitenlandse klus als hoofdtrainer begint. Het seizoen moet nog van start gaan, maar anders dan in Europa zijn er in China geen zorgen of de competitie wel uitgespeeld kan worden.

'De vraag is wanneer we kunnen spelen'

Dat komt mede doordat het openbare leven in het Aziatische land weer langzaam opstart. "Alles is hier weer open, ze vragen je alleen overal om de lichaamstemperatuur op te laten nemen. We trainen ook weer, de vraag is wel wanneer we kunnen spelen. Dat zou weleens eind mei kunnen worden", aldus Van Bronckhorst.

"Dat we nog aan het seizoen moeten beginnen, neemt wel de druk weg die nu in Europese landen heerst. Een week of twee weken later starten is hier geen onoverkomelijk probleem. De onzekerheid over de datum dat alles weer begint is wel lastig voor een trainer, maar het stelt niets voor vergeleken bij de werkelijke problemen die de wereld nu heeft."

Van Bronckhorst tekende in januari een contract bij Guangzhou R&F. Het wordt zijn tweede klus als hoofdtrainer, nadat hij van 2015 tot de zomer van 2019 voor de groep van Feyenoord stond.

