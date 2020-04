De spelers van Bayern München keren maandag terug op het trainingsveld. 'Der Rekordmeister' bereidt zich net als een aantal andere Bundesliga-clubs in kleine groepjes voor op een eventuele hervatting van het seizoen.

Competitieorganisator DFL raadde de clubs aan om in ieder geval tot tot en met 5 april weg te blijven van het trainingsveld vanwege de coronacrisis. Nu er weer groen licht is, maakt Bayern direct van de mogelijkheid gebruik om de training te hervatten.

De koploper in Duitsland benadrukt zondagavond in een verklaring dat de training in groepjes én achter gesloten deuren wordt afgewerkt. Bayern drukt de supporters op het hart om niet naar de trainingsaccommodatie te komen.

De Bundesliga ligt al sinds halverwege maart stil vanwege de verspreiding van het coronavirus. In Duitsland is het aantal bevestigde besmettingen de 100.000 gepasseerd en zijn er al meer dan 1.500 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Bayern is niet de enige club die de training zal hervatten. Ook onder meer het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder keert deze week in groepjes terug op het veld. De Bundesliga ligt hoe dan ook nog tot en met 30 april stil.

