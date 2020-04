West Bromwich Albion-directeur Mark Jenkins heeft zondag een mooi financieel gebaar gemaakt. De topman van de nummer twee uit het Championship staat in de komende tijd zijn volledige salaris af.

"We zitten in een crisis waarmee het voetbal niet eerder te maken heeft gehad en we hebben geen idee wat ons nog te wachten staat", schrijft Jenkins in een verklaring.

"Gezien de situatie is het afstaan van 100 procent van mijn salaris zolang de lockdown duurt het enige juiste. Anders bestuursleden hebben ook aangeboden flink in te leveren."

De financiële gevolgen van de coronacrisis zorgen momenteel voor veel onrust in het Engelse voetbal. De Premier League, de rijkste competitie ter wereld, vreest zo'n 850 miljoen euro mis te lopen en een aantal clubs stuurde onlangs al kantoorpersoneel tijdelijk met verlof om financieel het hoofd boven water te houden.

West Bromwich behoort tot de clubs die het personeel (nog) niet met verlof hebben gestuurd. Grootmacht Manchester City is sowieso niet van plan gebruik te maken van die regeling, meldt een woordvoerder aan persbureau Reuters.

De FIFA hoopt de zorgen in Engeland en veel andere competities te verlichten door richtlijnen op te stellen met betrekking tot loonsverlaging. De wereldvoetbalbond wil grote geschillen voorkomen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.