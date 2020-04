Iker Casillas heeft een rigoureuze oplossing in gedachten om de coronacrisis in de voetbalwereld op te lossen. De kandidaat-voorzitter van de Spaanse bond RFEF stelt voor om de seizoenen voortaan gelijk te laten lopen met de kalenderjaren.

"Hoe vinden we een oplossing voor het Europese voetbal? Laten we de competities in een kalenderjaar stoppen", schrijft oud-doelman Casillas zondag op Twitter.

"Als alles over drie of vier maanden weer normaal is, dan kunnen we het huidige seizoen afmaken voor december. Dan beginnen we daarna met het nieuwe seizoen, dat een kalenderjaar beslaat."

Casillas ziet een groot voordeel van zijn plan. "Het eerstvolgende WK begint in november 2022 in Qatar. Dat zou met de nieuwe voetbalkalender mooi aansluiten op het seizoenseinde."

'Wat gebeurt er dan met de contracten van de spelers?'

Javier Tebas, voorzitter van La Liga, ziet veel knelpunten in het idee van Casillas, zo meldt hij op Twitter."Er is door de UEFA al een nieuwe datum gesteld", wees hij op de deadline van begin augustus.

"Als we de competitiestart een half jaar zouden uitstellen, dan veronderstel ik dat we een volledig seizoen aan televisie-inkomsten mislopen. En wat gebeurt er met de contracten van de spelers, die allemaal in de zomerperiode aflopen?"

In februari maakte de 38-jarige Casillas bekend dat hij zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de RFEF. Zijn enige tegenkandidaat is de huidige preses Luis Rubiales (42). De verkiezing zou niet eerder dan eind mei plaatsvinden, maar door de coronacrisis is er nog geen datum bepaald.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.