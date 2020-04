In een videoconferentie praat de KNVB dinsdag alle betrokkenen bij over de huidige stand van zaken in het betaald voetbal. De profclubs, spelersvakbond VVCS en zendgemachtigde FOX Sports hebben elk andere belangen. Wie wil dat de Eredivisie wordt stopgezet en wie pleit voor uitspelen indien dat mogelijk is?

KNVB

Bij iedere gelegenheid benadrukt competitieleider KNVB de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regering te volgen. Die luiden vooralsnog dat kleine samenscholingen zoals trainingen tot en met 28 april verboden zijn en grote evenementen zoals voetbalwedstrijden tot en met 1 juni.

In de week vóór 28 april zal geëvalueerd worden of verlenging van de maatregelen noodzakelijk is, afhankelijk van de voortgang in de strijd tegen het coronavirus. Tot die tijd is er nog geen zekerheid of de Eredivisie voor 3 augustus kan worden voltooid.

3 augustus is de 'streefdatum' die de UEFA de verschillende nationale competities geeft om het seizoen uit te spelen. De Europese bond stuurde donderdag een brief naar de 55 lidstaten, waarin werd opgedragen het seizoen - indien mogelijk - af te maken.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin herhaalde die woorden vrijdag in een interview met de Duitse omroep ZDF. Daarin dreigde hij België, dat voornemens is om de competitie te beëindigen en koploper Club Brugge tot kampioen uit te roepen, en andere landen die willen stoppen uit te sluiten van Europees voetbal.

Kortom: De KNVB lijkt gedwongen door de UEFA zo lang mogelijk te willen afwachten hoe de situatie zich in Nederland ontwikkelt.

131 Video KNVB: 'Veel vragen over belasting spelers, veiligheid en schema'

Clubs

Hoewel de clubs door het stopzetten van de competitie veel inkomsten mislopen, hebben enkele verenigingen al openlijk gevraagd om de Eredivisie te beëindigen. Gezondheid is veel belangrijker dan sport, zo is de redenatie.

Ajax-directeur Marc Overmars was woensdag de eerste die opriep tot het stoppen van de Eredivisie. Dat deed hij een dag voordat de UEFA dreigde clubs te weren uit de Champions League of Europa League als het seizoen niet volledig wordt uitgespeeld.

Opmerkelijk is dat juist Overmars namens Ajax het woord voerde in deze kwestie. Zijn collega-bestuurder Edwin van der Sar is tevens vicevoorzitter van de ECA, de associatie van Europese clubs. Zij stemden in met het voornemen van de UEFA om de clubseizoenen te laten uitspelen.

De uitspraken van Overmars wekten veel wrevel (de clubs hadden afgesproken alleen gezamenlijk met de media te praten), maar kregen ook bijval. AZ, PSV, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en RKC Waalwijk zetten ook het liefst een streep door dit seizoen.

Andere clubs wachten de vergadering van dinsdag af alvorens een standpunt in te nemen, of hopen dat het seizoen wel uitgespeeld kan worden.

Kortom: De clubs snakken naar duidelijkheid. Zes van hen wilden deze week al een streep door het seizoen zetten en dinsdag wordt duidelijk of er een meerderheid in de Eredivisie voor dat scenario is.

Spelers

"Een meerderheid van de aanvoerders wil graag door, mits het volgens het RIVM veilig is om te spelen en de gezondheid gewaarborgd kan worden", zei Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, vrijdag.

De VVCS benadrukte daarnaast dat er sprake moet zijn van voldoende vakantie voor spelers tot de start van het nieuwe seizoen, als de stilgelegde competitie pas in augustus wordt uitgespeeld. De huidige periode, waarin spelers thuis moeten trainen, mag niet als vakantie worden beschouwd.

Kortom: De voetballers zelf hopen vooral snel op duidelijkheid. Velen geven er momenteel nog de voorkeur aan om het seizoen af te ronden, uiteraard als het coronavirus op tijd wordt verslagen.

FOX Sports heeft er belang bij dat veel wedstrijden worden gespeeld. (Foto: Pro Shots)

FOX Sports

Tijdens de coronacrisis kreeg FOX al heel wat opzeggingen van abonnementen. De opzeggingen vanuit de horeca (die tot minimaal 1 juni gesloten dienen te blijven), komen daarbij het hardst aan.

De betaalzender werkt met een speciale horecalicentie, waardoor bijvoorbeeld kroegen en sportkantines afhankelijk van het aantal vierkante meters gemiddeld 1.500 euro per jaar betalen om de Eredivisie te kunnen uitzenden.

FOX steunt dan ook de KNVB in het onderzoeken naar mogelijkheden om het seizoen uit te kunnen spelen.

Als de laatste drie maanden van het seizoen wel gespeeld worden, kunnen de clubs rekenen op zo'n 22 miljoen euro aan tv-inkomsten van FOX. Het is nog onduidelijk of de zender dat bedrag uitbetaalt als het seizoen niet afgerond wordt.

Kortom: Als zendgemachtigde heeft FOX Sports er uiteraard baat bij dat zoveel mogelijk wedstrijden gespeeld worden.

