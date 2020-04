Hoewel de spelers in de Premier League bereid zijn om financieel te hulp te schieten tijdens de coronacrisis, stemmen zij niet in met een tijdelijke salarisverlaging. Dat is een van de uitkomsten van een crisisoverleg dat zaterdag plaatsvond.

Een salarisverlaging zou indirect negatieve gevolgen hebben voor de zorg, vinden de voetballers. "Het voorstel om twaalf maanden lang 30 procent salaris in te leveren, komt neer op 500 miljoen pond (567 miljoen euro, red.) aan inkomensverlies."

"Dat zou resulteren in een verlies van 200 miljoen pond (227 miljoen euro) aan belastinggeld. Wat zouden die misgelopen belastinginkomsten betekenen voor de National Health Service (NHS)? Is daar over nagedacht?", schreef de Engelse spelersvakbond PFA zaterdag in een verklaring.

De profvoetballers in Engeland willen tijdens de coronacrisis wel graag op een andere manier bijdragen. De Premier League stelde naast de salarisverlaging voor om 22 miljoen euro aan goede doelen te schenken en om 142 miljoen euro van de spelerssalarissen te verdelen over de clubs die veel inkomsten mislopen.

Met die twee voorstellen heeft de PFA geen problemen. "22 miljoen euro voor goede doelen is welkom, maar we denken zelfs dat het een nog veel hoger bedrag zou kunnen zijn."

"Alle spelers in de Premier League hebben begrip voor de situatie en zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheden in deze crisis. Ze leven mee met de getroffenen en de zorgverleners", aldus de spelersvakbond.

Premier League vreest 850 miljoen mis te lopen

De onderhandelingen tussen de PFA en de Premier League over schenkingen en salarisverlagingen volgen nadat enkele clubs zich genoodzaakt zagen hun kantoorpersoneel tijdelijk met verlof te sturen. Tottenham Hotspur, Newcastle United, Bournemouth, Norwich City en koploper Liverpool namen die maatregel onlangs.

Managers, aanvoerders en andere vertegenwoordigers van de twintig Premier League-clubs bespraken zaterdag in een videocall de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson stelde voor om een speciaal NHS-fonds op te richten, waar voetballers aan kunnen doneren.

De Premier League, de rijkste competitie ter wereld, vreest zo'n 850 miljoen euro mis te lopen door de coronacrisis. Als wedstrijden niet meer ingehaald kunnen worden, zullen televisiezenders uitzendrechten niet betalen.

De Premier League werd aanvankelijk tot 30 april stilgelegd en vrijdag werd besloten om de herstart van de competitie "tot nader order" uit te stellen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.