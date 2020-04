Tadzjikistan is een van de weinige landen ter wereld waar nog gewoon (competitief) gevoetbald wordt en zelfs prijzen worden verdeeld. Istiklol Dushanbe won zaterdag de strijd om de Supercup in het Pamir Stadium in Dushanbe met 2-1 van FK Khujand.

Tadzjikistan is een van de weinige landen waar nog niemand positief getest heeft op het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Toch werd gespeeld in een leeg stadion. (Foto: Pro Shots)

FK Khujand, spelend in het blauw, kwam al snel op een 1-0-voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Toch was het Istiklol Dushanbe, de regerend landskampioen, dat met 2-1 won. (Foto: Pro Shots)

Spelers van Istiklol met de Supercup. (Foto: @fcistiklol_2007)

Als het land 'coronavrij' blijft, gaat volgende week de competitie in Tadzjikistan van start. De andere landen waar nog competitief gevoetbald wordt zijn Wit-Rusland, Nicaragua en Burundi. (Foto: @theafcdotcom)