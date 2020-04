Ierland heeft zaterdag eerder dan gepland gewisseld van bondscoach. Mick McCarthy is vervangen voor Stephen Kenny, die het land via de play-offs moet leiden naar het EK.

McCarthy zou eigenlijk komende zomer pas vertrekken na het EK, maar de Europese titelstrijd werd onlangs verplaatst naar volgend jaar zomer vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Ierland moet via de play-offs een ticket pakken voor het EK. De Ieren nemen het in de halve finales op tegen Slowakije en daarna mogelijk in de finale tegen Noord-Ierland of Bosnië en Herzegovina. De datum van die duels is nog onbekend door de coronacrisis.

De nummer 34 van de wereldranglijst werd in de EK-kwalificatie derde in de groep. Ze eindigden in poule D als derde achter Zwitserland en Denemarken, die zich rechtstreeks plaatsten voor het EK.

Ierland komt bij plaatsing voor het EK samen met Spanje, Zweden en Polen terecht in poule E. De Ieren spelen in dat geval twee van de drie wedstrijden in Dublin, dat een van de twaalf speelsteden is door heel Europa.

De 61-jarige McCarthy was bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van Ierland, nadat hij dat eerder was geweest tussen 1996 en 2002. De 48-jarige Kenny was tot aan zaterdag de bondscoach van Jong Ierland.