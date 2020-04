Technisch directeur Henk van Stee van Sparta Rotterdam heeft geen goed woord over voor de clubs in de Eredivisie die willen dat het seizoen per direct stopt vanwege de coronacrisis. Hij schaart zich achter de KNVB om af te wachten met een besluit.

"Ik kan het moeilijk verdragen, al die clubs die nu lopen te blèren dat de competitie maar onmiddellijk afgelopen moet zijn. Waarom in godsnaam allemaal die eigen belangetjes? We zitten als clubs allemaal in dezelfde ellende, trek dan ook met elkaar op!", zegt Van Stee zaterdag tegen het AD.

De Eredivisionisten zijn behoorlijk verdeeld over de afloop van dit seizoen. Onder meer Ajax, AZ en PSV hebben in duidelijke bewoordingen gezegd dat er een punt moet worden gezet achter dit seizoen, terwijl bijvoorbeeld Feyenoord het wel ziet zitten om waar mogelijk verder te voetballen.

"Niemand weet wat komen gaat met die verschrikkelijke ziekte. Ik vind het volkomen logisch dat de KNVB nu daarom niet zegt: 'We kappen ermee.' Juist omdat de UEFA nadrukkelijk verzoekt de competities uit te spelen. Daar moeten de clubs maar begrip voor opbrengen", aldus Van Stee.

'Huidige stand moet bij staken eindstand zijn'

De KNVB streeft ernaar om de Eredivisie én de Keuken Kampioen Divisie half of eind juni te hervatten en voor 3 augustus af te ronden. Mocht het Nederlandse kabinet dat verbieden vanwege de uitbraak van het coronavirus, dan kan de KNVB waarschijnlijk niet anders dan alsnog een streep te zetten door dit seizoen.

"De stand is voor 85 procent duidelijk, zowel in de Eredivisie als in de Eerste Divisie. Ik vind dat de KNVB nu zou moeten zeggen: 'Als de competities stoppen, moet de huidige stand de eindstand zijn'. En daar de gebruikelijke promotie- en degradatieregeling op toepassen. Dat is het meest eerlijke", vertelt Van Stee.

"Er zitten in Zeist genoeg capabele mensen die daar een verstandig besluit over kunnen nemen. Wat voor mij vaststaat: de gehele competitie nietig verklaren mag nooit een optie zijn. Ik hoop dat we dinsdag (alle clubs hebben dan een conferencecall met de KNVB, red.) meer horen. We snakken naar duidelijkheid."

