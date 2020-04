Danny Rose heeft er geen enkel probleem mee om salaris in te leveren vanwege de coronacrisis. De 29-jarige linksback, die sinds januari op huurbasis voor Newcastle United speelt, ergert zich wel aan de meningen van buitenstaanders.

"Het voelt alsof we in deze discussie met de rug tegen de muur staan", zegt Rose zaterdag tegen de BBC. "We waren aan het praten over een oplossing, al lang voordat mensen van buiten de voetbalwereld commentaar leverden. Ik vind het bizar dat buitenstaanders denken te kunnen bepalen wat voetballers met hun geld moeten doen."

In onder meer de Serie A, de Bundesliga en La Liga gingen spelers van verschillende clubs al akkoord met salarisverlaging om clubs die door de coronacrisis in financiële nood zitten te helpen. In de Premier League bleef een dergelijk gebaar lange tijd uit en dat leidde tot verontwaardiging, ook bij de Britse regering.

Onder anderen de minister van Volksgezondheid riep de spelers donderdag op om een deel van hun salaris af te staan. Vrijdagavond werd besloten dat alle Premier League-clubs maximaal 30 procent van het loon van hun spelers mogen inhouden om verliezen aan te vullen en daarmee banen te redden.

'We zijn er allemaal op gebrand om te helpen'

De rest van het geld dat vrijkomt, gaat naar de lagere profniveaus en de National Health Service (NHS), dat de financiële middelen goed kan gebruiken om (de verspreiding van) het COVID-19-virus tegen te gaan.

"We zijn er allemaal op gebrand om te helpen en iets in werking te zetten", zegt Rose. De 29-voudig international van Engeland weet wat de coronacrisis met clubs kan doen, want zijn tijdelijke werkgever Newcastle United besloot onlangs alle medewerkers met verlof te sturen.

"Ik kan alleen maar voor mezelf praten. Maar ik heb er geen enkel probleem mee dat een deel van mijn salaris naar de mensen gaat die in de frontlinie staan of naar mensen die door het virus getroffen zijn", aldus de Tottenham Hotspur-huurling.

Britse media meldden vrijdag al dat Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson bezig is om een fonds op te starten voor de NHS. De bedoeling is dat meerdere Premier League-spelers geld doneren. Dat initiatief staat los van de salarisverlaging die vrijdag is afgesproken.

