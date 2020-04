De Wit-Russische voetbalbond is nog altijd niet van plan om de competitie stil te leggen vanwege het coronavirus. Secretaris-generaal Sergei Zhardetski vindt dat de situatie in het land niet ernstig genoeg is om tot een dergelijke maatregel over te gaan.

"We bekijken de situatie per dag", zegt Zhardetski in gesprek met ESPN. "Maar we vertrouwen volledig op onze gezondheidsautoriteiten en zien daarom voorlopig geen redenen om de competitie stop te zetten."

De Wit-Russische competitie is de enige competitie in Europa die niet is stilgelegd vanwege het coronavirus. Dat lijkt voornamelijk te komen door de houding van president Alexander Lukashenko, die het COVID-19-virus niet serieus neemt.

Ondertussen zijn er wel al 351 bevestigde besmettingen in Wit-Rusland genoteerd en zijn er vier mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Alle internationale sportwedstrijden van Wit-Russische teams werden wel al afgelast, maar de nationale voetbalcompetitie gaat stug door.

58 Video Wit-Russische voetbalcompetitie ondanks coronamaatregelen begonnen

'Situatie is niet ernstig genoeg'

Ook de internationale spelersvakbond FIFPro uitte begin deze week al forse kritiek op de Wit-Russische voetbalbond omdat er gewoon wordt doorgevoetbald, maar het lijkt allemaal niets uit te richten.

"We erkennen dat de situatie in sommige landen nijpend is, maar de autoriteiten zeggen dat onze competitie gewoon door kan gaan", benadrukt Zhardetski. "Dat andere landen kritiek hebben, is maar zo. De situatie is hier gewoon niet ernstig genoeg."

In de zogenoemde Vysheyshaya Liga is inmiddels de derde speelronde aangebroken. Zaterdag staan de wedstrijden Soligorsk-Neman, BATE-Rukh Brest en Brest-Slavia Mozyr op het programma.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.