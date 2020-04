Louis van Gaal vindt het ergerlijk dat verschillende Eredivisie-clubs hebben laten weten met het seizoen te willen stoppen vanwege de coronacrisis. De voormalige topcoach is van mening dat de competitie gewoon afgemaakt moet worden, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daar groen licht voor geeft.

"Sport is er om een winnaar aan te wijzen op het veld. Niet om te zeggen: na 25 wedstrijden kappen we de boel achter een tafel af en is Ajax kampioen", zegt de 68-jarige Van Gaal zaterdag in een interview met het AD.

"Het is schandalig hoe het gezondheidsvraagstuk in de discussie over 'uitspelen of stoppen' wordt ingezet. Heel Nederland houdt zich aan wat het RIVM voorschrijft. Zíj́ zijn de specialisten. De regering volgt de experts ook al wekenlang, maar dan zeggen wat voetbalclubs ineens dat het allemaal niet kan."

De Eredivisie ligt hoe dan ook tot 1 juni stil, maar de UEFA dringt er bij de nationale bonden op aan om de competities in juli en augustus af te maken. Hoewel de KNVB wil wachten met een definitieve beslissing, zijn er nu al veel clubs in Nederland die willen stoppen.

'Ik ben een jongen die daar niet tegen kan'

Ajax was bij monde van directeur voetbalzaken Marc Overmars de eerste club die stelling nam en oordeelde dat het seizoen niet afgemaakt moet worden. Onder meer naaste belager AZ, nummer vier PSV en een aantal lager geklasseerde clubs zijn dezelfde mening toegedaan.

"De clubs die de competitie niet uit willen spelen, staan nu op een Europese plek of in de degradatiezone", constateert de geïrriteerde Van Gaal. "Clubs die deze coronacrisis misbruiken voor eigen gewin en het dan brengen als statement voor de volksgezondheid; ik ben een jongen die daar niet tegen kan."

Volgens de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal is het juist een prima idee om de competities in de zomer af te maken, mits de coronacrisis voorbij is. "Er is deze zomer tijd zat nu het EK is verplaatst. En als de UEFA en FIFA bereid zijn regels aan te passen en ruimte te bieden: nou, aan de slag dan."

