Als het aan de werkgroep van de FIFA ligt, worden er tot begin juli zowel bij de mannen als bij de vrouwen geen interlands meer gespeeld. Dat is een van de aanbevelingen van de groep, die vrijdag voor het eerst bijeenkwam.

De werkgroep, waarin onder anderen het dagelijks bestuur van de FIFA en continentale topmannen zitten, werd door de mondiale voetbalbond in het leven geroepen om met oplossingen te komen voor de voetbalkalender, die door het coronavirus flink overhoop is gehaald. De groep komt de komende periode nog vaker bij elkaar.

Het schrappen van de interlands heeft geen invloed op wedstrijden van Oranje en de Oranjevrouwen, aangezien alle wedstrijden tot eind juni van de Nederlandse teams al van de agenda waren gehaald. Wel zouden er onder meer kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 worden gespeeld. Die duels gaan nu niet door.

De werkgroep benadrukt in een verklaring dat bij alle beslissingen de gezondheid op de eerste plaats komt. "Dat is het belangrijkste criterium bij de besluitvorming in dit proces, helemaal gezien de tijd waarin we ons bevinden."

Verschillende mondiale jeugdtoernooien die komende zomer zouden worden gespeeld, zijn tot nader order uitgesteld. Het gaat onder meer om het WK onder 20 voor vrouwen, dat in augustus en september in Panama en Costa Rica zou worden gespeeld.

De groep stelt daarnaast voor om de leeftijdsgrens voor spelers op de Olympische Spelen een jaar op te rekken, aangezien de Spelen met een jaar zijn uitgesteld. Iedereen die is geboren op 1 januari 1997 of daarna, mag volgend jaar zomer meedoen aan het toernooi in Japan.

