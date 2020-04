Michel D'Hooghe, het hoofd van de medische commissie van de FIFA, is het niet eens met de beslissing van de UEFA om voorlopig nog geen streep door alle competities te zetten.

De Europese voetbalbond dreigde de afgelopen dagen dat landen die hun eigen competities willen afkappen vanwege de coronacrisis, weleens Europese tickets mis kunnen lopen.

D'Hooghe, oud-preses van Club Brugge en arts, spreekt tegenover onder meer Het Laatste Nieuws van een "verkeerd signaal" dat de UEFA daarmee afgeeft. "De gezondheid moet boven het financiële plaatje staan. Je hoeft geen dokter te zijn om dat in te zien."

Hij schaart zich achter de beslissing van de Belgische Jupiler Pro League om de competitie niet meer te hervatten. Ook binnen de Eredivisie gaan veel stemmen op om het huidige seizoen af te kappen.

'Gezondheid moet alle prioriteit hebben'

"Ik steun de Pro League voor de volle 100 procent", zegt D'Hooghe. "Ik heb in mijn lange loopbaan geleerd dat er een weegschaal bestaat tussen gezondheid en de economie. Meestal haalt de economie het, maar als er nu één moment is waarop de gezondheid alle prioriteit moet krijgen, dan is het nu wel."

Volgens de voormalige voorzitter van de Belgische voetbalbond is de kans klein dat er op korte termijn gevoetbald kan worden. "Volgens virologen worden publieke bijeenkomsten als laatste toegestaan. Dan moet je begrijpen dat we in de eerstvolgende maanden niet mogen verwachten dat er wedstrijden kunnen worden georganiseerd."

De kans dat er in dat geval opnieuw iemand van een ploeg besmet raakt met het coronavirus is volgens D'Hooghe groot. "En dan moet een team opnieuw in quarantaine. Zijn we daarmee gediend? Ik steun volmondig de beslissing van de Pro League, in het belang van de gezondheid van al onze atleten."

