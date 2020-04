Bayern München gaat langer door met Hansi Flick. De trainer heeft vrijdag een nieuw contract getekend en ligt nu tot medio 2023 vast bij de huidige koploper van de Bundesliga.

De 54-jarige Flick begon dit seizoen als de assistent van Niko Kovac. De 48-jarige Kroaat werd begin november ontslagen vanwege de matige resultaten, waarna Flick hem op interimbasis opvolgde. Vanwege de goede resultaten onder Flick werd in december al bekend dat hij het seizoen als trainer van Bayern München mocht afmaken.

"Ik kijk ernaar uit om de komende taken samen met mijn staf en het team aan te pakken", aldus Flick op de website van Bayern. "De gesprekken met de leiding waren erg goed en werden gekenmerkt door een groot wederzijds vertrouwen. Samen hebben we de koers voor de komende jaren bepaald. Ik weet zeker dat we samen veel kunnen bereiken."

Ook de leiding van Bayern München is blij met het nieuwe contract voor Flick. "Het team heeft zich onder hem heel goed ontwikkeld en speelt aantrekkelijk voetbal, wat ook terug te zien is in de resultaten. We zijn de enige Duitse club die nog steeds vertegenwoordigd is in alle drie de competities", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

Bayern kiest niet voor Ten Hag

Met het nieuwe contract voor Flick lijkt er een eind te komen aan de geruchten rond Erik ten Hag en Bayern. De Ajax-coach werd meermaals in verband gebracht met een overgang naar de Duitse club komende zomer.

Het is nog niet duidelijk wanneer Flick weer aan de slag kan met Bayern. Ook het Bundesliga-seizoen ligt in ieder geval tot eind april stil vanwege de coronacrisis.